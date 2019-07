US-Nationalmannschaft : Weltmeister-Trainerin Jill Ellis kündigt Rücktritt an

Weltmeister-Trainerin Jill Ellis kündigt Rücktritt an

Chicago Drei Wochen nach dem Gewinn der Fußball-WM durch die US-Frauen hat Trainerin Jill Ellis ihren Rücktritt angekündigt.

„Veränderung ist etwas, das ich in meinem Leben immer angenommen habe, und für mich und meine Familie ist dies der richtige Moment“, wurde die 52-Jährige auf der Webseite des Verbandes US Soccer zitiert. Ellis wird ihr Amt Anfang Oktober abgeben. Wer die Nachfolge antritt, ist laut US Soccer noch offen.