Verbale Verfehlung : Wegen Heiko Vogel: Bundesliga-Frauen schicken Brief an DFB

Wegen Heiko Vogel: Bundesliga-Frauen schicken Brief an DFB

Frankfurt/Main Die Bundesliga- und Zweitliga-Fußballerinnen haben mit Bezug auf Gladbachs U23-Fußballtrainer Heiko Vogel und dessen verbaler Verfehlung einen Offenen Brief an den Deutschen Fußball-Bund (DFB) geschickt.

In dem am 20. März veröffentlichten Brief schreiben die Bundesliga-Spielerinnen: „Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball.“ Vogels Verhalten, das auch Gladbachs Manager Max Eberl „definitiv einen Fehler“ nannte, sei in den Augen der Spielerinnen „weit mehr als unsportlich, sondern beleidigend und diskriminierend“. An den DFB gerichtet heißt es: „Wir fordern Sie auf, als höchste Institution des deutschen Fußballs, dazu Stellung zu beziehen und aktiv zu werden.“