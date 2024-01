DFB-Pokal Wegen des Wetters: DFB verschiebt Frauen-Pokalspiele

Die Siegerinnen aus Offenbach - FC Bayern spielen beim letzten verbliebenen Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena. Der Gewinner der Begegnung Frankfurt - Freiburg empfängt den MSV Duisburg. Das Viertelfinale wird zwischen dem 5. und 7. März ausgetragen, das Halbfinale am 30. und 31. März und das Endspiel am 9. Mai in Köln.