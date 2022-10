Spitzenspiel : „Wahnsinnig wichtig“: Wolfsburgerinnen gegen FC Bayern

Wolfsburg Wolfsburgs Nationaltorhüterin Merle Frohms träumt vom Triple, Torjägerin Lea Schüller will mit dem FC Bayern die Nummer eins werden. Das Duell der Titelkandidaten ist da schon wegweisend.

„Ich glaube, es wird ein super Spiel in der Arena in Wolfsburg. Von einer Entscheidung in der Meisterschaft will ich noch nicht reden, aber es ist ein Stück weit richtungsweisend und wahnsinnig wichtig“, sagt Bayern-Nationalspielerin Sydney Lohmann vor der Partie der Meisterschaftsfavoriten am Sonntag (14.00 Uhr/MagentaSport, BR und NDR).