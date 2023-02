Bundestrainerin : Voss-Tecklenburgs Vertrag: „Nicht erst nach WM verlängern“

Frankfurt/Main Martina Voss-Tecklenburg glänzte mit den DFB-Fußballerinnen bei der EM. Ihr Vertrag soll nun unabhängig vom WM-Ausgang in diesem Jahr verlängert werden.

„Es wird sicherlich nicht so sein, dass wir einen Vertrag erst nach der WM verlängern“, sagte die 55-Jährige in einer Videoschalte. Voss-Tecklenburgs Vertrag läuft nach der WM (20. Juli bis 20. August) aus. Die 125-malige Nationalspielerin hatte schon im Dezember gesagt: „Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, würde ich sehr gerne verlängern.“ Bei der EM 2022 in England führte sie die deutsche Auswahl bis ins Endspiel und unterlag dort den Gastgeberinnen. „Wir sind in Gesprächen, alles gut“, sagte sie nun.