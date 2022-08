Frauenfußball : Voss-Tecklenburg „positiv“ für Entwicklung des Frauen-Teams

Die Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft: Martina Voss-Tecklenburg. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Frankfurt/Main Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht die weitere Entwicklung des Nationalteams nach der erfolgreichen EM positiv.

Die 1300 Anmeldungen für das öffentliche Training an diesem Dienstag in Frankfurt sowie die guten Prognosen für das Heimspiel gegen Frankreich am 7. Oktober in Dresden seien erfreulich, sagte die 54-Jährige am Montag in Frankfurt.

„Die Wahrnehmung und Wertschätzung sind angekommen in der breiten Öffentlichkeit - das stimmt mich positiv, zumindest was die Nationalmannschaft angeht. Aber das ist ja nur ein Teil. Wir wissen auch, dass wir viele Dinge anschieben wollen“, sagte die Trainerin knapp einen Monat nach der Europameisterschaft in England, als Deutschland erst nach Verlängerung das Finale gegen die Gastgeberinnen verlor.

Nun geht es in der WM-Qualifikation in der Türkei am 3. September (14.45 Uhr/live im ZDF) und in Bulgarien am 6. September (18.30 Uhr/live bei ARD One) weiter. Der EM-Zweite führt die Qualifikationsgruppe mit drei Punkten Vorsprung vor Serbien an. Nur der Tabellenerste qualifiziert sich direkt für die vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Ozeanien stattfindende WM.

