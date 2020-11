Hattrick gegen Griechenland : Voss-Tecklenburg lobt Freigang: Tore bestätigen harte Arbeit

Ingolstadt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bescheinigt ihrer Dreifach-Torschützin Laura Freigang nicht nur große Qualität, sondern auch eine besondere Arbeitseinstellung.

„Wir wissen ja, dass sie extrem viel trifft. Sie gewinnt damit an Sicherheit und Selbstvertrauen. Sie versucht sich permanent zu verbessern. In so einem Spiel wird das dann bestätigt“, sagte Voss-Tecklenburg nach dem 6:0 (4:0) gegen Griechenland in Ingolstadt. Die 22 Jahre junge Freigang, die in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt stürmt, hatte die Partie schon vor der Halbzeit mit einem Hattrick entschieden.