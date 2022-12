DFB-Frauen : Voss-Tecklenburg: Fortschritt ein bisschen zu langsam

Frankfurt/Main Die EM im vergangenen Sommer hat im deutschen Frauenfußball einen Aufschwung ausgelöst. Die Bundestrainerin sieht aber weiter Verbesserungspotenzial.

Bundestrainerin sieht aber auch Verbesserungsbedarf

Voss-Tecklenburg mahnte aber auch weiteren Verbesserungsbedarf an. „Wir haben immer auch noch zu viele Spielerinnen in der Bundesliga, die keinen Profi-Status haben, denn sie müssen nebenher arbeiten gehen. Außerdem fehlt es an manchen Stellen im medizinischen Bereich nach wie vor an Unterstützung“, sagte die Bundestrainerin. „Nicht alle Vereine sind infrastrukturell so aufgestellt, wie es sein sollte. Ich bin für Grundgehälter in der Liga und klare Anpassungen in den Zulassungsvoraussetzungen. Und ich sehe es auch mit als meinen Auftrag an, darauf aufmerksam zu machen, dass sich die Bedingungen für alle weiter verbessern.“