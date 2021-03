Frauenfußball : Voss-Tecklenburg: Aussage von Vogel „geht einfach gar nicht“

Frankfurt/Main Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat den verbalen Aussetzer von Gladbachs U23-Fußballtrainer Heiko Vogel kritisiert.

„Diese Aussage von ihm - selbst wenn sie aus der Emotion gekommen ist - geht einfach gar nicht, also sorry, das muss man schon mal sagen“, sagte Voss-Tecklenburg in der Radiosendung „Blaue Couch“, die im Bayerischen Rundfunk (BR) ausgestrahlt wurde. Die 53-Jährige fügte an: „Dass das heute noch passiert, zeigt tatsächlich, wie wenig akzeptiert Frauen zum Teil in der männerdominierten Welt immer noch sind.“