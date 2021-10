Frauenfußball : Voss-Tecklenburg: Acht, neun Teams können EM-Titel holen

Manchester Die Fußball-EM der Frauen 2022 in England soll ein großes Fußballfest werden. Die Bundestrainerin rechnet mit Zuschauerrekorden und tut sich schwer bei der Suche nach klaren Turnierfavoriten.

„Wir haben so viele gute Nationen. Deshalb können hier acht, neun Teams den Titel gewinnen“, sagte die 53-Jährige nach der Vorrunden-Auslosung in Manchester. Voss-Tecklenburg rechnet damit, dass bei dem Endrundenturnier mit 16 Mannschaften Zuschauerrekorde gebrochen werden: „Wir freuen uns, wir kriegen Gänsehaut, wenn wir dran denken und wir werden jede Sekunde und hoffentlich ganz viele Sekunden in diesem Turnier genießen.“

Deutschland als Rekord-Europameister (acht Titel) trifft in der Gruppe B auf Spanien, Dänemark und Finnland. Für die DFB-Auswahl ist es das erste Turnier nach der so enttäuschend verlaufenen WM 2019 mit dem Viertelfinal-Aus gegen Schweden und den damit verpassten Olympischen Spielen in Tokio.

Das deutsche Team spielt in der Gruppe B zunächst am 8. Juli in Milton Keynes gegen Dänemark. Dann geht es am 12. Juli in Brentford gegen Spanien und am 16. Juli wieder in Milton Keynes gegen Finnland. Zur EM-Generalprobe wird das DFB-Team an einem Miniturnier in England zwischen dem 14. und 24. Februar teilnehmen. Bisher stehen als weitere Teilnehmer England und Spanien fest.