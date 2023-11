DFB-Frauen „Viel ruhiger, viel klarer“: Hrubesch sieht Luft nach oben

Vor dem entscheidenden Nations-League-Spiel gegen Dänemark ist die Zuversicht gewachsen. „Zu Hause können wir da schon ein Feuerwerk abfackeln“, sagte Flügelspielerin Klara Bühl am Dienstagabend bei sportstudio.de mit Blick auf das für die Olympia-Qualifikation so wichtige Duell am 1. Dezember in Rostock. Nur bei einem 2:0 oder einem Erfolg mit drei Toren Differenz gegen die Däninnen hätte das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch den für den weiteren Weg Richtung Olympia notwendigen Gruppensieg im abschließenden Spiel in Wales (5. Dezember) selbst in der Hand.