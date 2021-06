Länderspiel gegen Frankreich : Verletzungspech in DFB-Frauen-Team: Auch Hegering fällt aus

Muss für das Länderspiel gegen Frankreich weitere Ausfälle hinnehmen: Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Neu-Isenburg Marina Hegering hat die Liste der prominenten Ausfälle in der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft für das Länderspiel am Donnerstag in Straßburg gegen Frankreich (21.10 Uhr/sportschau.de) weiter verlängert.

Am Mittwoch gab Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bekannt, dass auch die Münchner Abwehrchefin nicht spielen kann. Sie laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Man wolle kein Risiko eingehen, sagte Voss-Tecklenburg. Hegering bleibt jedoch bis Donnerstag bei der Mannschaft, die am kommenden Dienstag in Offenbach gegen Chile (15.00 Uhr/ZDF) das letzte Spiel der Saison bestreitet.

Trotz der vielen Ausfälle - auch Lina Magull, Sara Doorsoun, Sara Däbritz und Melanie Leupolz mussten verletzungs- beziehungsweise krankheitsbedingt passen - will Voss-Tecklenburg gegen die starken Französinnen an ihrer Philosophie festhalten und versuchen, dem Gegner das eigene Spiel aufzuzwingen. „Es wird spannend zu sehen, wer eine wirkliche Alternative zu den gestandenen Spielerinnen ist, wie die Jüngeren unsere seit einem Jahr erarbeiteten Automatismen bereits verinnerlicht haben“, sagte die Bundestrainerin.