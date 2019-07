U.S. Soccer : US-Verband zahlt Frauen-Nationalteam mehr als Männern

Chicago Der Fußballverband der USA hat nach eigenen Angaben dem Nationalteam der Frauen in den vergangenen Jahren mehr Geld bezahlt als den männlichen Kollegen.

US-Fußballpräsident Carlos Cordeiro hat in einem am 29. Juli veröffentlichten Brief mitgeteilt, dass die Frauen-Nationalmannschaft zwischen 2010 und 2018 insgesamt 34,1 Millionen Dollar (knapp 30 Millionen Euro) an Gehalt und Spielboni erhalten habe, berichtet die Nachrichtenagentur AP.