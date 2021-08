Frauen-Fußball : US-Star Carli Lloyd beendet Fußball-Karriere

Chicago Die zweimalige Weltfußballerin Carli Lloyd hat das Ende ihrer Karriere angekündigt. Der nationale Verband US Soccer teilte mit, dass die nächsten vier Länderspiele der amerikanischen Frauen-Auswahl im September und Oktober die letzten der 39-Jährigen im US-Trikot sein werden.

„Jeden Tag, den ich auf dem Feld stand, habe ich gespielt, als wäre es mein letztes Spiel“, wurde Lloyd in der Mitteilung von US Soccer zitiert. „Ich wollte nie etwas als selbstverständlich ansehen, vor allem, weil ich weiß, wie schwer es ist, an die Spitze zu kommen, aber noch schwerer ist es, so lange an der Spitze zu bleiben.“