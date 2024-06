Frauen-Fußball US-Fußballerinnen ohne Alex Morgan zu Olympia

Die viermalige Olympia-Teilnehmerin ist der prominenteste Name, der im Aufgebot von Trainer Emma Hayes fehlt, das am Mittwoch bekanntgegeben wurde. Die 34-jährige Morgan hatte sich am 19. April am Knöchel verletzt und fehlte anschließend einen Monat. Zwar war sie im US-Aufgebot für die die Testspiele Anfang Juni gegen Südkorea, im Olympia-Kader fand die 224-malige Auswahlspielerin aber keine Berücksichtigung. Die USA treffen in Paris auf Sambia, Australien und das deutsche Team.