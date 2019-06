Frauenfußball-WM : Unangemeldete Dopingkontrolle im deutschen Teamquartier

Rennes Bei den deutschen Fußball-Frauen hat es am Donnerstagmorgen eine unangemeldete Dopingkontrolle gegeben.

„Es kommt nicht so oft vor, dass eine Kontrolle den Trainingsablauf so stört. Aber grundsätzlich sind wir natürlich dafür, dass Dopingkontrollen durchgeführt werden. Wir wollen einen sauberen Sport“, kommentierte Torhüterin Almuth Schult den Besuch der Kontrolleure im Teamquartier „Domaine de Cicé-Blossac“ in Bruz.