Frauenfußball : UEFA führt Nations League 2023 ein

Die Nationalmannschaft der DFB-Frauen wird ab Herbst des kommenden Jahres ebenfalls in der Nations League antreten. Foto: Robert Michael/dpa

Nyon Die Europäische Fußball-Union UEFA führt die Nations League als übergreifenden Wettbewerb für alle Mitgliedsländer im Herbst 2023 auch bei den Frauen ein. Damit verbunden ist auch ein neuer Qualifikationsmodus für Europameisterschaften und Weltmeisterschaften der Fußballerinnen.

Künftig gibt es zwei miteinander verknüpfte Phasen, die Nations League und die European Qualifiers, die aufeinander aufbauen und beide in einem Liga-Format ausgetragen werden. Dies teilte die UEFA in Nyon mit.

„Ein echtes Spiegelbild des europäischen Sportmodells“

Nach der EM in England sei es „nun an der Zeit, den Frauen-Nationalmannschaftsfußball weiterzuentwickeln“, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. „Wir haben ein offenes, wettbewerbsorientiertes und kontinuierliches System geschaffen, in dem jedes Spiel zählt und das ein echtes Spiegelbild des europäischen Sportmodells ist.“ Die Änderung folge auf einer Empfehlung der UEFA-Frauenfußball-Kommission. Bei den Männern gibt es die Nations League seit 2018.