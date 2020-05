Verletzungsrisiko : Turbine-Fußballerin Chmielinski kritisiert Liga-Neustart

Potsdam Einen Tag vor dem eigenen Wiedereinstieg in die Frauenfußball-Bundesliga hat erstmals eine Spielerin von Turbine Potsdam den Neustart nach der langen Corona-Zwangspause in Frage gestellt.

Auf ihrer Instagram-Seite sorgte sich Mittelfeldspielerin Gina Chmielinski (19) um die Gesundheit der Spielerinnen. „Der Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, ist unsere Gesundheit. Uns nach 10 Wochen ohne Ball am Fuß in mehrere englische Wochen zu schicken, da kann man von Glück reden, wenn am Ende der 6 Wochen noch eine verletzungsfreie Startelf auf dem Platz steht“, schrieb Chmielinski vor der Partie am Samstag beim SC Freiburg.