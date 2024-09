Frauenfußball-Bundesliga Trotz Popps Phantomtor: Vorerst keine technischen Hilfen

Neben baulichen Hürden in den meist kleinen Stadien wirken auch die Kosten abschreckend. Der aktuelle TV-Vertrag garantiert den zwölf Clubs derzeit 5,17 Millionen Euro jährlich - in etwa die gleiche Summe wurde laut „Kicker“ in der Männer-Bundesliga für die Installation von VAR und Torlinientechnik aufgebracht. „Die Kosten würden derzeit zu den Gesamtbudgets der Frauen-Bundesligen in keinem gesunden Verhältnis stehen“, heißt es von DFB-Seite.