WM-Qualifikation : Torschützinnen Rauch und Bühl reisen bei DFB-Frauen ab

Bielefeld Die Nationalspielerinnen Lena Lattwein und Felicitas Rauch vom VfL Wolfsburg sowie Klara Bühl vom FC Bayern München werden nicht zum nächsten WM-Qualifikationsspiel der DFB-Frauen nach Serbien mitfliegen.

Lattwein hatte die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trotz muskulärer Probleme begleitet und absolvierte dort Behandlungen und leichte Trainingseinheiten. Dafür kehren die beiden Bayern-Fußballerinnen Maximiliane Rall und Linda Dallmann, die in Bielefeld nur auf der Tribüne saßen, in den Kader für die Partie am 12. April (16.00 Uhr/ZDF) in Stara Pazova zurück. Das Duo war nachgereist, da es zuvor einen positiven Corona-Test hatte. Der FC Bayern und der VfL Wolfsburg treffen am Ostersonntag im DFB-Pokal-Halbfinale aufeinander.