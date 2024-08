Supercup der Fußballerinnen Termin-Ärger vor Hit Bayern gegen Wolfsburg

Nach 27 Jahren ist der Supercup der Fußballerinnen zurück, doch neben der großen Vorfreude auf das Duell zwischen Meister FC Bayern und Pokalsieger VfL Wolfsburg gibt's auch großen Ärger. „Das ist ein Schlag ins Gesicht und wäre in anderen Ländern niemals passiert“, schimpfte Ralf Kellermann, Wolfsburgs Direktor Frauenfußball, via „Kicker“ vor dem Hit am Sonntag in Dresden (18.15 Uhr/Sport1, MagentaSport und DAZN). Der Grund: Am selben Tag empfangen die VfL-Männer um 15.30 Uhr den FC Bayern zum Bundesliga-Auftakt.