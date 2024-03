Fußball Svenja Huth vor Vertragsverlängerung in Wolfsburg

„Ich bin nicht gewillt, meine Fußballschuhe komplett an den Nagel zu hängen. Wir sind hier in Wolfsburg in sehr guten Gesprächen und ich glaube, verraten zu können, dass es gut aussieht“, sagte Huth nach dem 9:0 im Pokal-Halbfinale gegen die SGS Essen bei Sky. Ihr Kontrakt läuft zum Saisonende aus.