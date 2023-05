Topspiel in der Frauenfußball-Regionalliga SVE beim FCS: Das ultimative Gipfeltreffen

Gipfeltreffen in der Frauenfußball-Regionalliga: Der Tabellenzweite 1. FC Saarbrücken erwartet heute um 14 Uhr Spitzenreiter SV Elversberg zum Saar-Derby auf dem Saarbrücker Kieselhumes. Für den FCS ist es die Chance, im Titelrennen für eine Wende zu sorgen. Gewinnen die Saarbrückerinnen ihr Heimspiel, hätten sie in ihren vier restlichen Partien alles selbst in der Hand. Die Mannschaft von Trainer Taifour Diane liegt zwar sechs Zähler hinter der SV Elversberg, hat aber ein Spiel weniger und mit 76:14 Toren ein um 15 Treffer besseres Torverhältnis gegenüber der SVE (57:10).