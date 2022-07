Wolfsburgs Meistertrainer : Stroot: DFB-Team wird „extrem positiv wahrgenommen“

London Wolfsburgs Meistertrainer Tommy Stroot hat sich lobend über die deutschen Fußballerinnen und das Niveau bei der Europameisterschaft in England geäußert.

„Die Mannschaft hat in der Gruppenphase einige Ausrufezeichen gesetzt. Der deutsche Fußball wird nun extrem positiv wahrgenommen“, sagte der 33-Jährige in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der ARD-„Sportschau“.