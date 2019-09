EM-Quali : Stimmungstest geglückt: DFB-Frauen siegen zweistellig

Kassel Dem Charterflug von Kassel-Calden nach Lwiw konnte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg entspannt entgegensehen.

„Wir wissen, dass es kein Selbstläufer wird. Aber ich bin guter Dinge, dass wir bei einer entsprechenden Herangehensweise die Reise mit einem Sieg beenden“, sagte die 51-Jährige vor dem für Sonntagnachmittag geplanten Abflug zum zweiten EM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am Dienstag in der Ukraine.

Auch wenn der 10:0-Sieg gegen Montenegro am Samstag in Kassel zur Ouvertüre der Qualifikation für die Fußball-Europameisterschaft 2021 in England nur bedingt als Standortbestimmung taugte, so konnte die Bundestrainerin doch die eine oder andere Erkenntnis mitnehmen.

Die Torjägerin vom VfL Wolfsburg wurde vor dem Spiel für ihr 100. Länderspiel, das sie während der WM bestritt, ausgezeichnet. Im Spiel gelangen der 28-Jährigen drei Treffer (8./24./34. Minute) - womit sie ihre Quote auf beachtliche 51 Tore in 102 Länderspielen verbesserte.

Da auch noch Svenja Huth (3.), Klara Bühl (34./59.), Sara Doorsoun (52.), Turid Knaak (54.), Lea Schüller (84.) und Linda Dallmann (88.) teilweise wunderbare Tore erzielten, durften sich an diesem gelungenen Familientag mit einer ungewohnten Anstoßzeit um 12.30 Uhr gleich sieben Spielerinnen in die Statistiklisten eintragen.

Doch auch für den Teenager steht eine ernsthaftere Prüfung erst am Dienstag an. „Da wird es wichtig sein, dass wir in allen Phasen des Spiels sehr aufmerksam und sehr konzentriert sind. Die drei Punkte müssen das Ziel sein. Das wird ein sehr wichtiges Spiel, das uns auch wieder in eine bestimmte Richtung bringen kann“, sagte Voss-Tecklenburg und erinnerte daran, dass die Ukrainerinnen in der WM-Qualifikation Schweden mit 1:0 geschlagen hatten. Gegen Schweden war Deutschland bei der WM im Sommer im Viertelfinale ausgeschieden.