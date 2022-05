Frauenfußball : Steinmeier zu Bundestrainerin: „Alle freuen sich auf die EM“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M) beim DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters-Pool/dpa

Köln Die deutschen Fußballerinnen haben für die am 6. Juli beginnende EM in England die besten Wünsche von höchster politischer Stelle mit auf den Weg bekommen.

„Ich habe mit der Bundestrainerin gesprochen, alle freuen sich auf Großbritannien, auf die EM“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei Sky in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Finals in Köln. Die DFB-Auswahl von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg startet am 8. Juli gegen Dänemark.