Olympia-Fußballerinnen Starker Start: DFB-Frauen mit drei Toren gegen Australien

Unmittelbar vor dem Anpfiff hielt Stürmerin Schüller beim Teamfoto das Trikot mit der Nummer 6 von der schwer am Knie verletzten Oberdorf hoch. Die 22 Jahre alte künftige Münchnerin wurde im Mittelfeld von Alexandra Popp ersetzt - die Kapitänin machte das mit viel Überblick und schaltete sich auch immer wieder in die Angriffe ein. Torjägerin Popp ist die einzig Verbliebene, die beim 2:1-Sieg gegen Schweden im Olympia-Finale 2016 auf dem Rasen stand. „Ich bin absolut zufrieden erstmal mit dem Beginn“, sagte Popp und fügte an: „Gerade gegen die Australierinnen, die im letzten Jahr bei der WM extrem gut abgeschnitten haben, so aufzutreten, so dominant zu sein, ist schon mal ein gutes Zeichen.“