Frauen-Nationalmannschaft Silvia Neid wird 60: „Es ist ein flottes Spiel geworden“

Silvia Neid hat so viele Titel als Spielerin und Trainerin gewonnen, dass sie bei ihrem Umzug kürzlich innerhalb von Wilnsdorf bei Siegen wieder mal alle Trophäen und Urkunden sortieren musste. Die wichtigsten - eine Kopie des WM-Pokals von 2007, die olympische Goldmedaille von 2016 und die Auszeichnungen zur FIFA-Welttrainerin des Jahres - schmücken jetzt ihr Büro. „Alles andere habe ich in den Speicher gepackt. Da oben stehen jetzt ungefähr fünf Kisten mit Fußballsachen“, erzählt die Ex-Bundestrainerin im dpa-Gespräch lächelnd. An diesem Donnerstag (2. Mai) wird Neid 60 Jahre alt.