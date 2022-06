Frauenfußball : Sieben NRW-Städte bewerben sich um Teilnahme an Frauen-WM

Sieben NRW-Städte bewerben sich um Teilnahme an Frauen-WM

Die DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich hat hohe Ansprüche an die Spielorte der Frauen-WM 2027. Foto: Federico Gambarini/dpa

Düsseldorf- Sieben Städte aus Nordrhein-Westfalen wollen mit ihren Stadien als Gastgeber an der Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2027 teilnehmen.

Laut Planungen des DFB sollen bis zu vier deutsche Spielorte für das Turnier in fünf Jahren beim Weltverband FIFA nominiert werden. „Nach den zwei großen Fußballturnieren der Herren ist es nun an der Zeit, dem Frauenfußball die Plattform zu bieten, die er verdient hat. Gerade als Oberbürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen habe ich ein großes Interesse daran, den besonderen Fokus auf die Frauen in unserer Stadt zu richten“, erklärte Karin Welge.