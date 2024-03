Frauen-Bundesliga SGS Essen: Der letzte Club seiner Art träumt vom Pokalfinale

Dass sich junge Spielerinnen so entwickeln können, das sei „bei keinem anderen Verein so möglich“, sagt SGS-Kapitänin Jaqueline Meißner (30). Mit einem Altersschnitt von 23 Jahren ist ihr Team das jüngste in der Liga. Meißner ist wie Lena Ostermeier eine der Routiniers beim Pokalhalbfinalisten - und nicht nur im Stadion an der Hafenstraße erfolgreich: Die 27-jährige Ostermeier hat im vergangenen Sommer ihr Chemie-Studium an der TU Dortmund in Chemie abgeschlossen und trägt seitdem einen Doktortitel. „Es ist familiär und professionell zugleich“, sagt sie über den Bundesligisten. „Außerdem bekommt man bei der SGS die Freiheiten, um sich ein Standbein neben dem Fußball aufzubauen.“