Fußball Senß ersetzt verletzte Däbritz bei DFB-Frauen

Linz · Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch hat Elisa Senß von Bayer 04 Leverkusen für das EM-Qualifikationsspiel in Österreich nachnominiert. Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin ersetzt Sara Däbritz von Olympique Lyon, die wegen einer Adduktorenzerrung für die Partien an diesem Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Linz und am Dienstag (ab 18.10 Uhr/ZDF) in Aachen gegen Island ausfällt.

04.04.2024 , 15:54 Uhr

Elisa Senß war wegen einer Erkrankung zunächst nicht planmäßig zum DFB-Team angereist, ist nun aber wieder gesund. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Senß war wegen einer Erkrankung zunächst nicht planmäßig zum Nationalteam angereist, sei nun aber wieder gesund, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Die künftige Spielerin von Eintracht Frankfurt hat bisher zwei Länderspiele bestritten. © dpa-infocom, dpa:240404-99-562632/2

(dpa)