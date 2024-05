Fußball „Sehr zuversichtlich“: Deutsches Werben um Frauen-WM

Am Freitag vergibt der Fußball-Weltverband beim Kongress in der thailändischen Hauptstadt das Turnier. Einziger Kontrahent des europäischen Trios ist Brasilien. Der Deutsche Fußball-Bund präsentiert sich kurz vor der Abstimmung zuversichtlich - trotz kniffliger Ausgangslage. Er führe „viele Gespräche“, sagte Neuendorf, der im Council des Weltverbands sitzt. „Wir werden alles reinwerfen, dass wir am Ende des Tages doch die Nase vorne haben.“