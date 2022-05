Fußball-Nationaltorhüterin : Schult will Bundestrainerin Entscheidung schwer machen

Wolfsburg Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult sieht noch Chancen, bei der kommenden Europameisterschaft der Frauen in England als Nummer eins zu starten.

„Ich möchte der Bundestrainerin die Entscheidung so schwer wie möglich machen“, sagte die 31-Jährige vom VfL Wolfsburg bei einer Medienrunde. „Ich sehe nicht, dass die Entscheidung schon in Stein gemeißelt ist.“

Frohms oder Schult?

Trotz ihres Wechsels in die USA zum Angel City FC aus Los Angeles will Schult weiter in der Nationalmannschaft spielen. Es sei denn, „die Reiserei würde mir zu viel werden und ich würde das noch mal überdenken. Aber bis jetzt geht meine Karriere genau so weiter wie zuvor auch.“