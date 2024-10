Frauen-Fußball Schult über DFB-Comeback: Trainer „kann sich gerne melden“

Nach ihrem Wechsel in die USA kann sich die Fußball-Olympiasiegerin Almuth Schult auch eine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft wieder vorstellen. „Wenn der Bundestrainer noch jemanden braucht, kann er sich gerne melden. Aber ich gehe nicht davon aus“, sagte die 33-Jährige in dem Podcast „Sportsidols“.