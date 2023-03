Frauen-Fußball Schult: Sport ist nicht auf Schwangerschaften vorbereitet

Bei ihrer aktuellen Schwangerschaft sei das anders, meinte sie. „Ich bin nicht angestellt und muss schauen, wie ich zurechtkomme. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich meine zweite Karriere aufgebaut habe und verhältnismäßig gut dastehe.“ Bei anderen Spielerinnen könne das anders sein. „Andere Sportlerinnen hätten in meiner Situation eventuell vor dem Nichts gestanden“, sagte Schult, die zuletzt in den USA gespielt hatte. „Es ist immer noch so, dass der Sport nicht darauf vorbereitet ist, sondern dass die Mütter darum kämpfen, dass es Normalität wird und sie ihre Rechte erstreiten müssen.“