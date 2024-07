Olympia-Fußballerinnen Schüller vor USA-Spiel: „Das wird ein Brett“

Schüller hatte beim 3:0 zum Auftakt gegen Australien per Kopf das zweite Tor erzielt und ihre Bilanz auf 43 Tore in 63 Länderspielen geschraubt. „Ich finde, wir haben ein starkes Spiel abgeliefert. So in ein Turnier zu starten, ist erst mal etwas Gutes. Trotzdem können wir uns jetzt nicht super viel davon kaufen.“