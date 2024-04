Nationalteam Schüller und Freundin Vadlau: Olympia in Marseille

Die Stürmerin vom FC Bayern gilt in der DFB-Auswahl von Horst Hrubesch für Olympia als gesetzt. In 56 Länderspielen hat sie 36 Tore erzielt. Schüller und ihre Mitspielerinnen treffen an diesem Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Linz in die EM-Qualifikation auf Österreich. Am Dienstag geht es in Aachen gegen Island weiter.