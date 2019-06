Trainerlegende : Schröder verlangt Steigerung von deutschem WM-Team

Hannover Der ehemalige Potsdamer Fußball-Trainer Bernd Schröder hat die deutsche Nationalmannschaft der Frauen für ihren ersten WM-Auftritt in Frankreich kritisiert.

„Um es klar zu sagen: Trotz eines 1:0-Erfolges im Auftaktspiel gegen China sind wir letztlich mit einem blauen Auge davongekommen. Einen wesentlichen Beitrag leisteten dabei die Chinesinnen selbst – mit ihrem Unvermögen“, schrieb Schröder, der Turbine Potsdam zu zwölf Meistertiteln führte, in einer am Dienstag veröffentlichten Kolumne des Portals Sportbuzzer.

„Bei allem Lob für unsere jungen Spielerinnen wie Giulia Gwinn und Lena Sophie Oberdorf darf man nicht verdrängen, dass vor allem gestandene Spielerinnen weit unter ihren Möglichkeiten geblieben sind“, merkte Schröder an. Für die Partie an diesem Mittwoch in Valenciennes gegen Spanien (18.00 Uhr/ZDF und DAZN) verlangte er eine Leistungssteigerung.