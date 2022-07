Treffen in Frankfurt : Scholz verabredet sich mit Bierhoff zu Fußball-Gipfel

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff verabredet, um unter anderem über das Thema Bezahlung im Frauen- und Männer-Fußball zu sprechen.

Er werde Bierhoff auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main treffen, sagte Scholz in der Halbzeit des EM-Endspiels der deutschen Fußballerinnen gegen England im Wembley-Stadion in London der ARD. Man werde sich dabei um das Thema Bezahlung im Fußball nicht „herumdrücken“. „Ich bin fest davon überzeugt, dass gleiche Bezahlung eine wichtige Rolle spielt, gerade wenn es um solche Wettkämpfe geht.“