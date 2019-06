US-Nationalspielerin : Rapinoe hat keine Lust auf „das beschissene Weiße Haus“

Rennes US-Nationalspielerin Megan Rapinoe hat mit einer abschätzigen Äußerung über das Weiße Haus den amerikanischen Präsidenten Donald Trump auf den Plan gerufen.

Mit drastischen Worten hatte die Spielführerin deutlich gemacht, dass sie überhaupt keine Lust auf einen Besuch bei Trump habe. Auf die Frage, ob sie sich nach einem möglichen Gewinn des WM-Titels über eine Einladung des US-Präsidenten freuen würde, sagte sie in einem Video-Interviewausschnitt des US-Fußballmagazins „Eight By Eight“: „I'm not going to the fucking White House“ (deutsch: „Ich werde nicht in das beschissene Weiße Haus gehen“).