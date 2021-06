EM-Kader gesucht : Problem Chancenverwertung: DFB-Frauen treffen nicht mehr

Offenbach Zwei Länderspiele ohne eigenes Tor trotz vieler Chancen: Die DFB-Frauen haben ein Sturmproblem. Doch noch ist alles der Sichtung für einen ausgewogenen EM-Kader untergeordnet. Vom Herbst an muss aber eine Mannschaft eingespielt werden, die dann auch trifft.

Gegen Frankreich hieß es 0:1, gegen Chile zum Saisonabschluss in Offenbach 0:0. Chancen, besonders im Frankreich-Spiel, gab es genug. „Es fehlte am Saisonende etwas die Frische im Kopf. Das soll keine Entschuldigung sein. Aber wenn es nicht so konzentriert und präzise in der Vorbereitung ist, trifft man eben auch seltener“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.