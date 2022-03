Champions League : Premiere der Bayern-Frauen in Allianz Arena

München Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht das erste Spiel der Frauen des FC Bayern München in der Allianz Arena als wichtigen Entwicklungsschritt.

„Wir können noch was lernen, in dem wir uns in der Infrastruktur verändern“, sagte die 54-Jährige in der BR-Sendung „Blickpunkt Sport“. Die Münchnerinen bestreiten ihr Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am 22. März (18.45 Uhr/DAZN) in dem Stadion, wo normalerweise die Bayern-Männer spielen. Die Gastgeberinnen hoffen auf über 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.