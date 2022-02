Frauenfußball : Potsdams Torjägerin Cerci vor Debüt bei DFB-Frauen

Frankfurt/Main Mit einer Debütantin und zwei Rückkehrerinnen reisen Deutschlands Fußball-Frauen zum EM-Vorbereitungsturnier nach England.

Nach längerer verletzungsbedingter Pause kehren Sara Doorsoun und Nicole Anyomi (beide Eintracht Frankfurt) in die DFB-Auswahl zurück. Zum Auftakt des Arnold Clark Cups trifft die deutsche Mannschaft am 17. Februar in Middlesbrough auf Spanien. Weitere Gegner sind am 20. Februar in Norwich Olympiasieger Kanada und zum Abschluss am 23. Februar in Wolverhampton Gastgeber England. „Dieses Turnier ist für uns eine echte Standortbestimmung. Wir treffen ausnahmslos auf Weltklassegegner, die uns in allen Bereichen fordern werden“, sagte Voss-Tecklenburg.