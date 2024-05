Nationalspielerin warnt Popp: Zustände im Frauenfußball zu sehr wie bei Männern

Schon vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinales am Donnerstag (16.00 Uhr/ZDF und Sky) kann Popp auf zwölf Titelgewinne in dem Wettbewerb verweisen. Ein weiterer Triumph wäre Rekord im Frauenfußball. „Rekorde sind mir wumpe, um ehrlich zu sein.Dafür bedeutet der Titel an sich zu viel, als dass man sie wie Nummern zählen würde“, sagte Popp.