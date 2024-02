Frauenfußball Popp wünscht sich Klopp als Trainer: „Das würde ich feiern“

Der 72 Jahre alte Hrubesch trainiert die deutschen Fußballerinnen nur noch bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris - wenn es das Paris-Ticket löst. Um sich dafür zu qualifizieren, müssen seine Spielerinnen am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF) in Heerenveen die Niederlande im Spiel um Platz drei der Nations League besiegen. Bei einer Niederlage wäre die kurze Amtszeit von Hrubesch beendet.