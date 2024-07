DFB-Frauen Popp mahnt vor Olympia-Start der DFB-Frauen

Ein Jahr nach dem WM-Debakel in Australien mit dem Vorrunden-Aus unter Trainerin Martina Voss-Tecklenburg peilen die deutschen Frauen mit Interimscoach Horst Hrubesch eine Medaille an. Zuletzt siegte sein Team zwar mit 4:0 gegen Österreich, unterlag aber zuvor mit 0:3 in Island.