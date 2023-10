Champions League Popp lässt Wolfsburg hoffen - Eintracht fast durch

In der französischen Hauptstadt brachte Vivien Endemann den VfL bereits in der vierten Minute nach einem schweren Torwartfehler in Führung. Gaetane Thiney (8.) und Mathilde Bourdieu (15.) drehten allerdings innerhalb von nur sieben Minuten für Paris das Spiel. Nach dem glücklichen Ausgleich durch Popp (30.) gerieten die Wolfsburgerinnen aber noch vor der Pause durch Julie Dufour (44.) wieder in Rückstand. Doch erneut Popp gelang der Ausgleich (73.).