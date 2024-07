Olympische Spiele Popp führt Olympia-Aufgebot der DFB-Frauen an

„Das Erlebnis Olympia ist großartig, sehr speziell und mit nichts zu vergleichen. Unser Ziel ist klar: Wir fahren nach Frankreich, nicht um nur teilzunehmen - wir wollen um die Medaillen spielen“, sagte Hrubesch in einer DFB-Mitteilung. Sein Team trifft beim olympischen Turnier in der Vorrunde am 25. Juli auf Australien, am 28. Juli ebenfalls in Marseille auf Rekord-Weltmeister USA und am 31. Juli in Saint-Étienne auf Sambia.