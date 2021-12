Nationalmannschaft : Popp: EM-Erfolg für Wahrnehmung des Frauenfußballs wichtig

Wolfsburg Nationalteam-Kapitänin Alexandra Popp sieht die deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft im Juli 2022 in England besonders gefordert.

„Für den Frauenfußball in Deutschland ist es wichtig, dass wir dort gut abschneiden und erfolgreich sind. Wir müssen im Frauenfußball den nächsten Schritt in der öffentlichen Wahrnehmung machen“, sagte die 30-Jährige vom VfL Wolfsburg in einem Interview auf der DFB-Homepage. „Das ist am einfachsten, wenn wir in England möglichst weit kommen - im Optimalfall den Titel holen.“