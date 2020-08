Champions League : Personal und Spielidee: Wolfsburgerinnen haben viel Arbeit

San Sebastian Viel Zeit bleibt dem VfL Wolfsburg nicht, das Final-Trauma aus dem verlorenen Champions-League-Endspiel zu verarbeiten. Bereits am Freitag startet die Bundesliga-Saison. Zur Unzeit tun sich für Trainer Lerch neue Baustellen auf.

Ausgelassene Stimmung wollte bei den „Wölfinnen“ auf dem Rückflug aus San Sebastian nicht aufkommen. Und das lag nicht nur an der 1:3 (0:2)-Finalniederlage des VfL Wolfsburg in der Champions League am Sonntag gegen Seriensieger Olympique Lyon.